Qué dijo Infantino sobre la renuncia de Irán al Mundial 2026 y su revelación sobre la postura de Trump

La posible ausencia de Irán en el Mundial 2026 abrió un fuerte debate e Infantino reveló detalles de una conversación con el mandatario de Estados Unidos.

La posible ausencia de Irán en el Mundial 2026 abrió un fuerte debate en el fútbol internacional. El titular de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el presidente estadounidense Donald Trump le prometió que Irán podrá disputar la próxima Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según explicó el dirigente italosuizo en su cuenta de Instagram, la charla se produjo el martes por la noche y tuvo como eje la situación del seleccionado iraní en medio del conflicto en Medio Oriente.

Infantino reveló que Trump le aseguró que Irán es bienvenido al Mundial 2026 Trump e Infantino 2026 Gianni Infantino contó que el presidente de Estados Unidos le prometió que no habrá trabas para la Selección iraní en su país. gianni_infantino /IG "Durante nuestra conversación, el presidente Trump ha reiterado que el equipo iraní es bienvenido, sin duda, para disputar el torneo en Estados Unidos", escribió Infantino al referirse al encuentro con el mandatario.

Las declaraciones del presidente de la FIFA se conocieron horas después de que el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, volviera a poner en duda la participación de su país en el torneo por el contexto político y militar.

La selección de Irán tiene previsto disputar sus partidos del grupo G en territorio estadounidense, con encuentros programados en Los Ángeles y Seattle, lo que generó interrogantes sobre las condiciones de seguridad y la logística para el equipo.