¡Histórico! Juan Martín del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama: qué necesita para entrar

“Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Gracias, Salón Internacional de la Fama del Tenis”, expresó Del Potro en sus redes sociales, en un mensaje que rápidamente despertó emoción entre sus fanáticos.

Del Potro dejó una huella imborrable en el deporte nacional. Ganó 22 títulos profesionales, entre ellos el histórico US Open 2009, y conquistó dos medallas olímpicas: bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016. Además, fue pieza clave en la Copa Davis 2016, el mayor logro colectivo en la historia del tenis argentino.

El tandilense también es recordado por sus victorias frente a leyendas como Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Tras múltiples lesiones, anunció su retiro en febrero de 2022, aunque tuvo su despedida en Argentina en diciembre de 2024 con una exhibición frente a Djokovic.

El proceso de votación

Para ingresar al Salón de la Fama, cada uno de los candidatos debe obtener al menos el 75% de los votos de un jurado integrado por periodistas especializados, historiadores y miembros ya inmortalizados en el Salón de la Fama, o bien alcanzar ese porcentaje a través de la combinación con el voto del público. En el proceso de votación se puede elegir a más de un nominado.

Los fanáticos argentinos pueden apoyar a Del Potro a través de un voto online, disponible en la página oficial de la International Tennis Hall of Fame, que estará abierta hasta el 10 de octubre.

Un lugar junto a Vilas y Sabatini

En caso de ser elegido, Juan Martín del Potro se unirá a Guillermo Vilas (1991) y Gabriela Sabatini (2006) como los únicos representantes argentinos en este selecto grupo que celebra a las grandes leyendas del tenis mundial.