Tras el 3-5 de Inter Miami: las otras dos veces que a un equipo de Messi le hicieron 5 o más goles

La caída ante Chicago fue la primera en la que Messi recibió 5 goles desde que llegó al Inter y la tercera en su carrera. Las anteriores fueron más abultadas.

El Inter Miami cayó 5-3 anoche como local ante Chicago Fire por la MLS en un duelo en el que mostró un pésimo desempeño defensivo. Lionel Messi jugó los 90 minutos, pero no tuvo su mejor noche. No convirtió ni asistió, estrelló un tiro en los palos y se lo vio muy molesto y frustrado durante el desarrollo del partido.

Fue una derrota inusual para la Pulga. Si bien es cierto que ha sufrido muchos duros reveses a lo largo de los años y caídas bastante abultados, no es para nada común que un equipo suyo reciba 5 goles o más en un mismo encuentro. De hecho, fue la primera vez que le sucedió desde su llegada a las Garzas en 2023 y la tercera en más de 20 años de carrera.

La dos anteriores derrotas de Lionel Messi recibiendo 5 goles o más Lionel Messi Barcelona 2 Bayern Múnich 8 Messi durante el histórico 2-8 con el Barcelona ante Bayern Múnich. Archivo

La más reciente hasta la de ayer, y probablemente las más traumática, fue la histórica goleada por 8-2 en Lisboa que sufrió con el Barcelona contra el Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League 2019/20. En una jornada terrorífica en general para todo el conjunto culé, Leo mostró una versión bastante discreta de sí mismo y poco pudo hacer ante el implacable elenco bávaro que, a la postre, se coronaría campeón europeo.

Previo a esta paliza, la anterior ocasión en la que había recibido un golpe de esas características fue en el recordado 6-1 que Bolivia le propinó a la Selección argentina dirigida por Diego Maradona en La Paz el 1 de abril de 2009, por las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella oportunidad, el astro rosarino también fue titular y jugó todo el partido.