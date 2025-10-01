El feroz sincericidio de Mascherano tras la dura derrota de Inter Miami, 5-3 de local ante Chicago Fire: "Es muy difícil cuando de parte del DT..."

Javier Mascherano fue muy autocrítico en conferencia de prensa tras la caída ante el Chicago Fire por la fecha 30 de la MLS.

El Inter Miami de Javier Mascherano, Lionel Messi y compañía, sufrió una durísima derrota ante su gente. Por el partido correspondiente a la jornada 30 de la MLS, las Garzas querían seguir con su buen andar y volver a sumar de a tres frente al Chicago Fire para escalar posiciones y estar aún más cerca de revalidar el título de la Supporters Shield (el trofeo que le entregan al campeón de la temporada regular).

Sin embargo, la noche terminó en tristeza para todos los hinchas y futbolistas, ya que el conjunto de Illinois se impuso por un contundente 5-3 en el Chase Stadium. La visita comenzó ganando por 3-1, pero un doblete de Luis Suárez en el complemento le dio vida y esperanza a los rosas, pero sobre el final el Chicago Fire estampó dos mazazos letales y se llevó tres puntos vitales para subir posiciones en la conferencia Este de la MLS.

El feroz sincericidio de Mascherano tras la dura derrota de Inter Miami Tras el final del partido, Javier Mascherano habló en conferencia de prensa y allí hizo una feroz autocrítica por la derrota de sus dirigidos: "Es una lástima, no por cuestión de nombre, sino por cuestión de planteamiento. No pude ayudarlos desde ese lugar, esta derrota es exclusivamente responsabilidad mía", comenzó.

La feroz autocrítica de Mascherano tras el 3-5 frente al Chicago Fire

"La responsabilidad es mía por el mal planteamiento que hice en el primer tiempo. Cuando uno tiene que cambiar de planteamiento a mitad del partido es porque claramente pensó una cosa y se dio totalmente lo opuesto. No tiene que ver con nombres, sino con lo que pensé del partido y terminó siendo todo lo opuesto", continuó.