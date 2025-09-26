Bombazo: una figura del Inter Miami anunció su retiro del fútbol con 37 años

El pasado jueves por la noche, Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol profesional al concluir la actual temporada de la MLS con el Inter Miami a finales de año.

"Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido", aseguró Busquets , de 37 años, en un video difundido en sus redes titulado "todo final es un nuevo comienzo". "Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé", añadió.

El centrocampista confesó en el video que el fútbol le ha regalado "vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros de viaje".

Busquets llegó al primer equipo del Fútbol Club Barcelona en la temporada 2008-09, con 20 años, de la mano del entonces entrenador blaugrana, Josep Guardiola. Fue pieza clave del mejor Barça de la historia junto a Lionel Messi, Xavi Hernández o Andrés Iniesta, entre otros. En su palmarés figuran 3 Copas de Europa, 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa, además de otros títulos.

"Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida, ahí cumplí los sueños que tenía de niño, vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos unicos en el Camp Nou que jamás olvidaré", dijo.

Busquets militó quince temporadas en el primer equipo, llegando a lucir el brazalete de capitán. El de Badia del Vallès (Barcelona), es el tercer jugador que más partidos oficiales ha disputado con el Barcelona -cerca de 700-, solo por detrás de Messi y Xavi. Además, con la selección de España, el histórico mediocampista de 37 años ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. "Fue un honor representarla tantas veces", aseguró.

Messi saludó a Busquets por su salida del Barcelona Foto: Instagram @leomessi Sergio Busquets, un emblema del FC Barcelona y gran socio de Lionel Messi. Foto: Instagram @leomessi

Tras esas quince temporadas en el Camp Nou, emprendió en 2023 la aventura de la MLS con el Inter Miami de David Beckham, donde ha vuelto a compartir vestuario con Messi y Jordi Alba, sus inseparables compañeros en Barcelona. En Miami ha sido titular indiscutible, primero a las órdenes de Gerardo Martino y ahora de Javier Mascherano, ambos también con pasado barcelonista.

Los partidos que le quedan a Busquets en el Inter Miami

Al Inter Miami le quedan cinco partidos de fase regular antes del inicio de los 'playoff' al título. La final de la MLS, de llegar a disputarla, sería el 6 de diciembre. "El equipo espera ahora su aporte en la recta final de la campaña, en la que pondrá fin a una carrera extraordinaria en la que conquistó numerosos títulos y reconocimientos, ganándose un lugar entre los mejores centrocampistas de la historia del fútbol", dijo en un comunicado el Inter.

