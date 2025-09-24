Con un doblete y una asistencia de Messi, Inter Miami goleó 4-0 a New York City y sacó boleto a los playoffs

El Inter Miami de Lionel Messi metió un triunfazo en su visita a New York City FC y aseguró su boleto a los Playoffs de la MLS . Fue 4-0 con una noche soñada del mejor jugador del mundo, autor de un doblete y una asistencia.

El Citi Field, casa del béisbol, fue escenario de un partido que enfrentó a dos equipos de la parte alta del Este. Las Garzas de Javier Mascherano arrancaron con todo y, tras varias llegadas claras, abrieron el marcador gracias a una asistencia mágica de Messi para Baltasar Rodríguez.

Baltasar Rodríguez convirtió el 1-0 de Inter Miami tras un pase de Messi

En el segundo tiempo, el capitán argentino volvió a aparecer: primero con una definición cruzada tras pase de Sergio Busquets, y después con otra corrida letal por la derecha que liquidó el partido. Luis Suárez, de penal, puso el tercero.

Embed - Golazo de Messi para el 2-0 de Inter Miami

Messi le "cedió" el penal a Luis Suárez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1971026893320392815&partner=&hide_thread=false LUCHO SUÁREZ NO FALLA pic.twitter.com/h4iE34sKRy — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2025

Messi, que ya suma 24 goles y 11 asistencias en el torneo, es el máximo artillero de la liga y atraviesa un momento físico impecable a sus 38 años. Terminó el partido corriendo como si recién arrancara.

Doblete de Messi con una gran definición de derecha Doblete de Messi con una gran definición de derecha Apple TV

Con este resultado, Inter Miami quedó con 55 puntos en 29 partidos, apenas por detrás de Philadelphia Union y FC Cincinnati, pero con partidos pendientes que lo mantienen como gran candidato al Supporters’ Shield. En lo que resta de la fase regular, enfrentará a Toronto, Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United y Nashville SC.

El sueño de repetir el título de 2024 sigue más vivo que nunca.

