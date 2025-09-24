Con un doblete y una asistencia de Messi, Inter Miami goleó 4-0 a New York City y sacó boleto a los playoffs
Inter Miami se floreó con una exhibición de Lionel Messi, que lidera la tabla de goleadores de la MLS y sigue soñando con otro título en Estados Unidos.
El Inter Miami de Lionel Messi metió un triunfazo en su visita a New York City FC y aseguró su boleto a los Playoffs de la MLS. Fue 4-0 con una noche soñada del mejor jugador del mundo, autor de un doblete y una asistencia.
El Citi Field, casa del béisbol, fue escenario de un partido que enfrentó a dos equipos de la parte alta del Este. Las Garzas de Javier Mascherano arrancaron con todo y, tras varias llegadas claras, abrieron el marcador gracias a una asistencia mágica de Messi para Baltasar Rodríguez.
El gol de Baltasar Rodríguez para el 1-0 de Inter Miami
En el segundo tiempo, el capitán argentino volvió a aparecer: primero con una definición cruzada tras pase de Sergio Busquets, y después con otra corrida letal por la derecha que liquidó el partido. Luis Suárez, de penal, puso el tercero.
De otro planeta: Messi la "pico" para el 2-0 de Inter Miami
Messi le "cedió" el penal a Luis Suárez
Messi, que ya suma 24 goles y 11 asistencias en el torneo, es el máximo artillero de la liga y atraviesa un momento físico impecable a sus 38 años. Terminó el partido corriendo como si recién arrancara.
Con este resultado, Inter Miami quedó con 55 puntos en 29 partidos, apenas por detrás de Philadelphia Union y FC Cincinnati, pero con partidos pendientes que lo mantienen como gran candidato al Supporters’ Shield. En lo que resta de la fase regular, enfrentará a Toronto, Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United y Nashville SC.
El sueño de repetir el título de 2024 sigue más vivo que nunca.