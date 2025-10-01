La advertencia del DT de Chicago Fire tras el tremendo 5-3 al Inter Miami de Messi: "No me voy a cansar de decir que..."

Gregg Berhalter, con el triunfo sobre Inter Miami, logró clasificar a Chicago Fire a los playoffs de la MLS por primera vez desde 2017.

Chicago Fire apabulló este martes por la noche al Inter Miami como visitante en el Chase Stadium. Le ganó 5-3 en un encuentro increíble en el que el equipo de Lionel Messi tuvo un terrorífico desempeño defensivo y le convirtieron prácticamente en cada oportunidad que le llegaron al arco.

De este modo, la Máquina Roja se aseguró un lugar en los playoffs por el título de la MLS, siendo esta la primera vez que lo logra en los últimos 8 años. La anterior clasificación databa de 2017 y desde entonces había finalizado su participación en la temporada regular o, como mucho, en los play-in. Gregg Berhalter, en su primer año como DT del equipo, logró romper el maleficio.

Las declaraciones del DT de Chicago Fire en conferencia de prensa

"Uno de nuestros objetivos era meternos en los playoffs. Lo logramos con dos partidos de sobra, así que está bueno. Para nosotros se trata de seguir construyendo un equipo fuerte, que pueda ganar", apuntó el entrenador de 52 años, quien fuera seleccionador de Estados Unidos de 2018 a 2024.

"Cumplir uno de los objetivos es un buen paso, pero no me voy a cansar de decir que necesitamos más", advirtió luego Berhalter, dejando en claro que no se conforma con lo alcanzado y apunta aún más alto esta temporada. Y agregó al respecto: "Tenemos que rendir bien en los dos partidos que quedan y ver si podemos seguir escalando en la tabla".