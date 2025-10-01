La fuerte respuesta de Alejandro Garnacho sobre su conflictiva salida del Manchester United: "Fue solo un..."

Garnacho se refirió por primera vez al duro momento que atravesó en Manchester United y dejó un mensaje claro tras el triunfo del Chelsea en Champions.

Alejandro Garnacho se mostró feliz por su rendimiento en la victoria ante el Benfica. Fotos: @ChelseaFC. Fotos: @ChelseaFC

El regreso de Alejandro Garnacho a la Champions League con el Chelsea fue mucho más que un partido. El argentino, de 21 años, rompió el silencio sobre su conflictiva salida del Manchester United, donde vivió semanas de aislamiento y entrenamientos en soledad.

El Bichito fue titular en la victoria 1-0 sobre Benfica en Stamford Bridge y, tras el encuentro, habló por primera vez de lo ocurrido en Old Trafford bajo el mando de Ruben Amorim. “Creo que fue un momento difícil allí, entrenando solo”, confesó en TNT Sports.

La transferencia al Chelsea se concretó en el último día del mercado, por 40 millones de libras (unos 50,8 millones de dólares), y puso fin a una etapa marcada por la falta de minutos y la incertidumbre. Garnacho, que hizo toda su carrera en el United con 144 partidos, 26 goles y 22 asistencias, cerró así un ciclo lleno de contrastes.

Alejandro Garnacho dejó un mensaje claro sobre su salida del United Garnacho vs Benfica Alejandro Garnacho fue una de las figuras del triunfo 1-0 del Chelsea sobre el elenco dirigido por Mourinho. EFE

Lejos de rencores, el extremo dejó una frase contundente: “No tengo nada malo que decir sobre el club Manchester United. Fue solo un mal momento en la vida, pero ahora estoy muy feliz de estar aquí, de jugar en esta competición y de conseguir los tres puntos”.