Otro papelón: la decisión de la AFA con el árbitro VAR del insólito gol anulado a Belgrano ante Barracas

La AFA tomó una vergonzosa decisión con Adrián Franklin y Andrés Gariano, los árbitros que anularon el polémico gol al Pirata ante el Guapo.

El pasado lunes por la tarde, se vivió un nuevo momento de polémica en el torneo Clausura. En el empate por 1-1 entre Barracas Central y Belgrano de Córdoba, Andrés Gariano, árbitro del encuentro, anuló a instancias del VAR ( Adrián Franklin el que estaba en Ezeiza) un insólito gol a favor del Pirata por una supuesta infracción de Franco Jara sobre Yonatthan Rak.

Cuando el partido estaba por irse al entretiempo, un error defensivo en la zaga del Guapo terminó en el empate de Uvita Fernández. En un principio al revisar toda la jugada, ningún jugador estaba en offside y tampoco habían cometido falta, pero Franklin llamó a Gariano para que vaya a revisar la jugada por una infracción de Jara sobre el marcado central del conjunto local. Luego de ver la jugada varias veces, decidió anular el tanto de Belgrano y convalidar tiro libre a favor de Barracas.

La bochornosa decisión de la AFA con los árbitros del Barracas-Belgrano Tras esta polémica decisión, la AFA dio a conocer los árbitros que impartirán justicia en la fecha 11 del torneo Clausura, y tanto Franklin como Gariano estarán presentes en distintas canchas. El juez que estuvo en el VAR el pasado lunes, volverá a estar en Ezeiza a cargo del sistema de asistencia de video en el cruce que tendrán el domingo a las 21.15 Rosario Central y River en el Gigante de Arroyito.

image Adrián Franklin estará a cargo del VAR en el Rosario Central-River. Foto: AFA

A su vez, para ese encuentro el árbitro principal será Yael Falcón Pérez y estará acompañado por Facundo Rodríguez (asistente 1), Sebastián Raineri (asistente 2), Pablo Giménez (cuarto árbitro) y Diego Romero (AVAR).