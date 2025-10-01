Octubre rojo: por qué este mes puede ser clave para Godoy Cruz

Godoy Cruz cerró otro mes en deuda. La derrota del sábado ante San Lorenzo en el Bajo Flores profundizó una grave crisis deportiva que pone al equipo de Walter Ribonetto en un escenario muy difícil de sobrellevar, sobre todo por lo que se jugará el Tomba durante el mes que empezó este miércoles.

La siguiente excursión del Expreso será el próximo domingo, cuando reciba desde las 14.30 a Independiente de Avellaneda , en otro encuentro clave en su objetivo de cortar con una larga sequía sin conseguir triunfos en calidad de local. La racha ya alcanzó los cinco meses sin éxitos en casa.

Ribonetto recupera un jugador importante de cara al encuentro contra el último de la zona.

Para ese encuentro, Ribonetto podrá volver a contar con el defensor Mateo Mendoza , quien ya cumplió con la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El entrenador definirá la formación titular entre jueves y viernes, que contaría con varias modificaciones respecto a la derrota en el Nuevo Gasómetro .

Si bien el foco está en el encuentro ante el Rojo , el mundo Godoy Cruz ya palpita otros dos partidos considerados trascendentales para cerrar de la manera más decorosa posible una temporada con muchos altibajos y cuyo único recuerdo que quedará será la vuelta al Feliciano Gambarte .

tomba lepra El clásico entre el Tomba y la Lepra se disputará el domingo 12, desde las 16.45, en el Parque. MDZ

Los partidos ante Independiente Rivadavia, que se jugará el domingo 12 en el Bautista Gargantini, y frente a San Martín de San Juan, previsto para fin de mes en el Gambarte, pasaron a tomar una relevancia imprescindible más allá de su sola condición de partidos clásicos.

La olvidable temporada en el ámbito deportivo, sumado a un malestar generalizado de buena parte de su gente, pusieron al Tomba contra las cuerdas de cara a lo que viene. Está claro que si mantiene este nivel en estos dos partidos mencionados, tocará fondo, pero si logra salir airoso y festeja en los clásicos, ¿salvará el año?