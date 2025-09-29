Godoy Cruz 2025: los pésimos números de una temporada para el olvido

Godoy Cruz arrancó el 2025 con la expectativa gigante que generaba en los hinchas la vuelta a casa, el regreso al Feliciano Gambarte . Al mismo tiempo, tenía por delante el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana . Pintaba para ser un año histórico. Y está muy lejos de serlo.

La dirigencia del Tomba , con una administración impecable en lo que respecta al estadio bodeguero, se olvidó del plantel, de los entrenadores, de lo estrictamente deportivo. Lo postergó, quizás. O simplemente, gestionó mal esa parte.

En ese contexto, desde los números ha sido un año espantoso para el primer equipo de Godoy Cruz Antonio Tomba , eliminado de la Copa Argentina , afuera de la Copa Sudamericana y cerca del descenso en el torneo local.

En el 2025 Godoy Cruz ha participado de tres competencias: Torneo Apertura , Copa Argentina y Copa Sudamericana , y está compitiendo en el Torneo Clausura .

En total, en el año, lleva disputados 35 partidos . Sólo ganó 7 partidos , empató 16 veces y fue derrotado en 12 ocasiones. Un dato llamativo: ¡ sólo ganó dos partidos de local en todo el 2025 ! Ante Atlético Tucumán , en el cierre del Apertura, y ante Sportivo Luqueño por Copa Sudamericana. El resto de los triunfos fueron de visitante: Barracas Central y Vélez Sarsfield, por el Apertura, Sportivo Luqueño y Grau, por Sudamericana, y Platense, por el Clausura.

En casa, la última vez que sumó de a tres fue el 28 de abril, ante el Decano. Pasaron 5 meses y un día. Una locura.

Hoy, en la tabla anual, se encuentra en la 27º posición, y sólo lo salvan las malas campañas de Talleres de Córdoba, San Martín de San Juan y Aldosivi.

En la tabla de promedios está mucho más tranquilo por el acumulado de las temporadas anteriores, pero puede llegar a sufrir el año que viene si no empieza a sumar.

El Tomba en el Apertura

En el Torneo Apertura, el Tomba terminó noveno en la tabla y no pudo meterse en los playoff. Los triunfos ante Barracas Central, Vélez y Atlético Tucumán no le alcanzaron y quedó eliminado, con 17 unidades. Cerró el certamen con una dura derrota 3 a 0 ante Deportivo Riestra.

El certamen lo arrancó con Ernesto Pedernera en el banco de suplentes. Llamativamente, se despidió tras el 2 a 0 a Vélez Sarsfield y asumió Esteban Solari, que en su primer partido igualó 1 a 1 con Platense.

Copa Argentina: debut y despedida

El capítulo Copa Argentina en el 2025 del Tomba pasó desapercibido. Fue debut y eliminación, inexplicablemente, ante Excursionistas de la Primera B Metropolitana.

El partido, que se jugó en el estadio de Belgrano de Córdoba, terminó 1 a 0 para los bonaerenses. Fue un papelón, para un equipo que ya empezaba a tambalear. El DT, en ese momento, ya era Esteban Solari.

La Copa Sudamericana, un espejismo

El andar del Expreso en la Copa Sudamericana confundió. Los triunfos sobre Atlético Grau de Perú y Sportivo Luqueño de Paraguay ilusionaron y permitieron solar. En la fase de grupos, Godoy Cruz terminó primero, incluso delante de Gremio de Porto Alegre.

Fueron 3 triunfos, dos con Luqueño y uno con Grau, y tres empates, dos con Gremio y uno con Grau.

Después llegaron los octavos con Atlético Mineiro y una eliminación indiscutible, aunque el resultado fue más ajustado de lo que mostró el desarrollo de la llave. 2 a 1 en Brasil y 1 a 0 en Mendoza.

El Clausura, un sufrimiento

Godoy Cruz, en el Clausura, lógicamente todavía tiene chances de clasificar. Pero el rendimiento no ilusiona. Solo un triunfo en 10 fechas: contra Platense, de visitante. Aún no gana en el Gambarte.

Al mismo tiempo, suma 5 empates y 4 derrotas. Está penúltimo, con 8 puntos y sólo por delante de Independiente de Avellaneda, que tiene 5.

Más allá de los datos duros, de los números que describen un presente triste, el momento actual del equipo no da un sólo motivo para esperanzarse con un cambio. El plantel que conduce Walter Ribonetto está anímicamente destruído, o eso es lo que parece adentro de la cancha. Sin reacción, sin rebeldía y lo que es peor, sin vergüenza deportiva.

¿Podrá cambiar en lo que resta del torneo?

Al Tomba le quedan 6 partidos en el certamen: