¿Qué hacían con cuatro armas ilegales? cinco detenidos tras operativos policiales

La Policía incautó 4 armas de fuego en una serie de procedimientos realizados en Las Heras y Godoy Cruz.

La Policía de Mendoza efectuó una serie de patrullajes preventivos que resultaron en la detención de cinco personas y el secuestro de cuatro armas de fuego en los departamentos de Las Heras y Godoy Cruz. Los procedimientos se enfocaron en la prevención de delitos y el control vehicular, logrando esclarecer robos y retirar armamento ilegal de circulación.

Las Heras: revólver con numeración suprimida Personal de la Comisaría 36ª detectó a tres personas en actitud sospechosa en la intersección de Lisandro Moyano y Matheu. Tras identificarlos, un joven de 18 años portaba un revólver calibre .22, marca Tala, oculto en una riñonera. El arma tenía su numeración de serie removida y contenía un cartucho en el tambor. La Oficina Fiscal N.º 2 de Las Heras, ordenó la aprehensión del mayor de edad y el secuestro del arma. Los dos acompañantes, menores de edad, se entregaron a sus tutores.

Detención por robo a verdulería con arma Un aviso al 911 alertó sobre un robo en una verdulería ubicada en Lisandro Moyano y Mathus Hoyos de Las Heras. Efectivos de la Comisaría 48ª llegaron al lugar y aprehendieron a un sujeto de 21. El individuo tenía una balanza sustraída del comercio y un revólver calibre .32 largo con una munición colocada. El propietario del local constató daños en la reja de ingreso.

La Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras dispuso el secuestro del arma y la detención del delincuente.

Incautación de pistola sin marca en Panquehua En la Calle San Martín, Panquehua, personal en patrullaje preventivo observó un automóvil GMC Chevette. Al intentar realizar un control, la mujer que viajaba como ocupante. de 31 años, arrojó una pistola sin marca ni numeración. En la requisa posterior, se le incautaron seis municiones calibre 9 mm. La policía detuvo a la mujer y a su acompañante, hombre de 28 años, y se secuestró el arma, las municiones y el vehículo.