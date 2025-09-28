Triple crimen: este lunes declaran los últimos dos detenidos por la muerte de Brenda, Morena y Lara

La causa por el narco asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) suma este lunes un capítulo clave con las indagatorias de los dos últimos detenidos en el expediente que conmueve a La Matanza.

Por la mañana, el fiscal de Homicidios de La Matanza , Carlos Arribas , tomará declaración a Ariel Giménez , señalado como la persona que cavó el pozo donde fueron descartados los cuerpos de las tres jóvenes. Giménez fue detenido bajo la acusación de encubrimiento agravado , y su testimonio podría aportar detalles sobre el funcionamiento de la red detrás de los crímenes.

En paralelo, todas las miradas están puestas en la situación de Víctor Sotacuro Lázaro , apresado en un hostal de Bolivia y trasladado este domingo a Buenos Aires .

Su indagatoria dependerá de la decisión del juez de Garantías del caso: si es derivado directamente al Servicio Penitenciario Federal , la audiencia deberá reprogramarse para este martes o miércoles. Si en cambio queda alojado en una comisaría bonaerense, será indagado este mismo lunes por el delito de homicidio calificado .

La fiscalía mantiene bajo estricta reserva el operativo judicial, mientras familiares y allegados de las víctimas reclaman justicia y el fin de la impunidad en torno a las redes narco que operan en la región.

El Pequeño J continúa prófugo: cuál fue su último paradero

Tony Janzen Valverde Victoriano, un narcotraficante peruano de 20 años, es el principal apuntado por la Justicia en este crimen, en donde su llegada al país aún es poco clara.

El documento del Pequeño J

Según explicó el fiscal a cargo del caso, Adrián Arribas, Pequeño J, junto con Ozorio -su mano derecha, de 20 años- estuvo el día de los asesinatos de las jóvenes supervisando el hecho, aunque aún se desconoce si el Pequeño J estuvo presente o no.

Además, este rastreo permitió obtener el último domicilio del acusado, en Isidro Casanova. En este lugar, la DDI de La Matanza incautó documentos, armas y encontró un pantalón con manchas de sangre que será analizado para saber si coincide con alguna de las víctimas.