Trasladan al presunto chofer de la camioneta blanca del triple crimen en Florencio Varela: irá a Ezeiza

Victor Sotacuro Lázaro había sido detenido en Bolivia acusado de haber participado del triple crimen de Florencio Varela.

Victor Sotacuro Lázaro es quien llevó a las chicas asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela.

Por el momento, salió de la provincia de Jujuy, escoltado por camionetas de la Policía Federal. Cabe recordar que su detención fue llevada a cabo por Interpol, y se dio cuando cruzó la frontera, mientras estaba en un hotel.

¿De qué se lo acusa a Victor Sotacuro Lázaro? Victor Sotacuro Lázaro está acusado de manejar uno de los vehículos durante el operativo en el que llevaron a estas tres chicas oriundas de La Matanza para torturarlas y asesinarlas.

¿Quién es el supuesto chofer de la camioneta que llevó a las víctimas del triple crimen de Florencio Varela? No solo Victor Sotacuro Lázaro sería el chofer de la camioneta blanca, sino también su dueño, según lo trascendido hasta el momento. A su vez, figura vinculado a un Volkswagen Fox que habría actuado como vehículo de apoyo.