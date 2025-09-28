Trasladan al presunto chofer de la camioneta blanca del triple crimen en Florencio Varela: irá a Ezeiza
Victor Sotacuro Lázaro había sido detenido en Bolivia acusado de haber participado del triple crimen de Florencio Varela.
Este domingo a la mañana, trasladan a Victor Sotacuro Lázaro, el detenido involucrado en el triple crimen de Florencio Varela. Él había sido capturado en Villazón, Bolivia, y ahora irá al penal de Ezeiza.
Por el momento, salió de la provincia de Jujuy, escoltado por camionetas de la Policía Federal. Cabe recordar que su detención fue llevada a cabo por Interpol, y se dio cuando cruzó la frontera, mientras estaba en un hotel.
¿De qué se lo acusa a Victor Sotacuro Lázaro?
Victor Sotacuro Lázaro está acusado de manejar uno de los vehículos durante el operativo en el que llevaron a estas tres chicas oriundas de La Matanza para torturarlas y asesinarlas.
¿Quién es el supuesto chofer de la camioneta que llevó a las víctimas del triple crimen de Florencio Varela?
No solo Victor Sotacuro Lázaro sería el chofer de la camioneta blanca, sino también su dueño, según lo trascendido hasta el momento. A su vez, figura vinculado a un Volkswagen Fox que habría actuado como vehículo de apoyo.
Si bien escapó al conocerse que había participado del triple crimen de Florencio Varela, el hombre se fugó y no tenía pedido de captura internacional. Cuando salió a la luz el dato de que había viajado en micro hacia Jujuy, los agentes siguieron su rastro hasta Bolivia y lo encontraron en Bolivia.