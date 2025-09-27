Extraditan desde Bolivia al quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela que fue atrapado en Villazón, Bolivia , será trasladado en las próximas horas a Argentina . Así lo confirmó el ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, quien precisó que ya comenzó el proceso de extradición.

Según informó el funcionario en diálogo con TN, el operativo se puso en marcha de manera inmediata tras recibir una alerta el día anterior. “El procedimiento avanzó muy bien. Apenas recibimos el aviso, la brigada de investigaciones empezó a controlar los colectivos que venían desde Buenos Aires, porque existía la hipótesis de que este hombre intentaría llegar a Bolivia”, explicó.

Sotacuro, quien posee doble nacionalidad peruana y argentina, fue detectado en la terminal gracias a las cámaras de vigilancia y al listado de pasajeros proporcionado por una empresa de transporte. Aun así, logró evadir los controles oficiales al cruzar la frontera por un paso ilegal cercano a La Quiaca.

“Claramente atravesó a unos 100 metros de la frontera formal, por un pequeño arroyo de apenas un metro de ancho. Es un cruce que usan los vecinos a diario para trabajar de un lado y del otro, y también es muy utilizado para el tráfico ilegal”, precisó Pulleiro.

La cooperación con las fuerzas del vecino país resultó fundamental. “Compartimos los datos del pedido de captura y, tras revisar hoteles de manera conjunta, los efectivos bolivianos lograron detenerlo, mientras nosotros lo identificamos con su DNI en la mano”, detalló el ministro.

Así se realiza la extradición

Tras completar los trámites de extradición, el acusado fue entregado a la policía jujeña durante la madrugada. “En este momento está siendo trasladado desde La Quiaca hacia San Salvador de Jujuy, donde será puesto a disposición de las autoridades federales, y posteriormente llevado a Buenos Aires para continuar con el proceso judicial”, indicó Pulleiro, al remarcar la rapidez y coordinación del operativo.

Con esta captura, ya son cinco los detenidos en la causa que investiga el crimen de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Mientras tanto, sigue vigente el pedido de captura internacional contra “Pequeño J”, considerado el autor intelectual de la masacre.