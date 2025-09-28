Florencio Varela: detuvieron al acusado de enterrar los cuerpos de las tres chicas asesinadas

Este sábado se llevó a cabo una nueva detención por el triple crimen de Florencio Varela , a partir de una serie de allanamientos. Ariel Giménez fue detenido en esa misma localidad, cuando ingresaba a su domicilio. Según la investigación, el hombre de 29 años fue contratado para enterrar a las tres jóvenes asesinadas.

A partir de las pesquisas, los efectivos pudieron determinar que, si bien no formaba parte de la banda narco, fue contratado por la misma para cavar el pozo y enterrar a Brenda, Morena y Lara . La Policía de la Provincia de Buenos Aires lo detuvo ingresando a su domicilio.

Desde el comienzo de la investigación, ya son seis los detenidos por el triple crimen en Florencio Varela, mismo lugar donde fue detenido Giménez cuando regresaba a su domicilio.

Según la información trascendida, el hombre habría descartado su teléfono luego de que se conociera el triple crimen, por lo que no pudo ser alertado por estos allanamientos.

Los detenidos hasta el momento por el triple crimen en Florencio Varela

La detención de Ariel Giménez se suma a las de otras cinco personas desde el comienzo de la investigación: Miguel Ángel Villanueva Silva, peruano de 27 años; Iara Daniela Ibarra, de 19; Andrés Maximiliano Parra, de 18; y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, argentinos.

Además, hace unos días se extraditó desde Villazón, Bolivia, al cuarto detenido, identificado como Víctor Sotacuro Lázaro, que se había escapado del país. Se pudo determinar que todos estos detenidos están vinculados de distintas formas a la organización delictiva que se está investigando.