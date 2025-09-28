El abogado de la familia de Lara admitió representar a otros narcos y hubo polémica: "Son bienvenidos"

El abogado que representa a la familia de Lara, la menor asesinada en el triple crimen de Florencio Varela, dio una escandalosa declaración.

Polémica Declaración Del Abogado De La Familia De Lara

Mientras la familia de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela buscan saber quiénes descuartizaron a estas tres chicas, el abogado de la mamá de Lara- la menor de ellas- hizo una polémica declaración. Esto tiene que ver con las organizaciones narcos.

En medio de la hipótesis que señala que las chicas habrían sido asesinadas por una venganza narco, Gonzalo Fuenzalida reveló que hay detrás de la manera en la que mataron a estas tres víctimas y dijo: "Es un modus operandi que utilizan los cárteles de México, los cárteles colombianos, de los cuales soy letrado".

Sorprendido, Pablo Rossi le preguntó en esa entrevista en A24: "¿Usted es letrado de los narcos?", a lo que el representante de la familia de Lara contestó: "De ciertas organizaciones de otras regiones. Soy abogado penalista".

La polémica declaración del abogado de Lara Por su parte, Eduardo Feinmann indagó: "¿Atiende a algunas organizaciones narcotraficantes?", a lo que Fuenzalida respondió que sí: "Siempre y cuando se abone mi honorario, son bienvenidos".