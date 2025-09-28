Persecución por una pata de jamón crudo: ladrón se fugó en un Gol

Un comerciante intentó detener al delincuente que sustrajo la mercadería en Bandera de los Andes, pero la persecución no tuvo éxito.

Un delincuente sustrajo una pata de jamón crudo de un comercio la tarde del sábado, cerca de las 18.45 horas, en calle Bandera de los Andes al 3300 de Guaymallén. Tras la persecución del comerciante, el ladrón escapó en un auto junto a dos cómplices que lo esperaban.

El hecho ocurrió cuando un hombre ingresó al local, cuya víctima resultó ser B.H.D. (29). El sujeto tomó la pata de jamón y salió del lugar corriendo.

El comerciante decidió perseguirlo a pie. Al llegar a la calle Bolivia, la víctima advirtió la presencia de dos hombres que esperaban al ladrón a bordo de un vehículo Volkswagen Gol. Uno de los cómplices vestía una camiseta de fútbol y el otro tenía el cabello teñido de amarillo.