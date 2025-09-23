Operativos de prevención en Las Heras: secuestraron armas y recuperaron vehículos robados

Una serie de operativos de prevención desarrollados el fin de semana en Las Heras dejaron un saldo de dos detenidos por diferentes ilícitos. Además, en los procedimientos secuestraron dos armas de fuego y recuperaron dos vehículos denunciados como robados en Córdoba y Mendoza.

En orden cronológico, el primero de los hechos se produjo durante la tarde del sábado cuando personal del Cuerpo Motorizado ( Cumot ) patrullaba la zona de calle Ameghino y, antes de llegar al cruce con Lamadrid, advirtieron que una mujer les señaló a un sujeto que la perseguía.

Frente a la posibilidad de que el individuo intentara cometer un ilícito, le frenaron el paso y, en ese instante, arrojó un arma de fuego hacia el jardín de una vivienda ubicada en la vereda norte de calle Ameghino .

Rápidamente, los policías verificaron que se trataba de una pistola calibre 22 , la cual tenía colocada un cordón y cinta adhesiva en la empuñadura, detallaron las fuentes del caso.

El arma fue secuestrada para ser peritada y el sospechoso, identificado como Gabriel Gonzalo Castillo, fue trasladado a una dependencia de la jurisdicción, donde quedó detenido a disposición de la Oficina Fiscal N°1 Las Heras.

Cayó con un auto robado en Córdoba

Ya durante la noche de ese mismo día, cerca de las 20.30, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) recibió el dato de que Volkswagen Vento blanco, el cual tenía pedido de secuestro, circulaba por calle Formosa.

Inmediatamente, se desplazaron hacia ese sector y lograron dar con el rodado en un pasillo de la zona. Al verificar el dominio del mismo, constataron que había sido denunciado por robo en la provincia de Córdoba.

WhatsApp Image 2025-09-21 at 14.51.20 El Volkswagen Vento recuperado por los policías lasherinos. Gentileza.

En una charla con el hombre que tenía el auto en su poder, aseguró que lo compró el año pasado en Guaymallén y desconocía que estaba pedido por la Justicia cordobesa.

Ante eso, desde la Oficina Fiscal N°1, que intervino en el hecho, decidieron que el rodado quedara secuestrado y el hombre fuese citado a declarar este lunes.

Armado y a bordo de una moto denunciada

El último de los procedimientos tuvo lugar alrededor de las 21 del sábado mientras efectivos del Cumot recorrían el distrito de El Algarrobal y, en el cruce de calles Paso Hondo y Montevideo, divisaron un sujeto a bordo de una moto sin patente.

Acto seguido, intentaron interceptarlo a los pocos metros, pero el sospechoso aceleró para perder de vista a los policías. Pero, a unas tres cuadras, el individuo perdió el dominio del rodado y lo abandonó.

Pese que intentó continuar la huida a pie, mientras los uniformados le daban la voz de "alto policía", terminó siendo aprehendido a los pocos metros. Fue allí cuando le realizaron el palpado de seguridad y descubrieron que llevaba un revólver calibre 32, cargado con tres cartuchos, detalla la información del hecho.

WhatsApp Image 2025-09-21 at 14.51.04 La Zanella 150cc en la que se movilizaba el malviviente detenido en El Algarrobal. Gentileza.

En tanto, al verificar la moto Zanella 150cc en la que se movilizaba, confirmaron mediante los guarismos identificatorios de la moto que tenía pedido de secuestro por una denuncia de robo agravado radicada el 12 de agosto de este año en la Oficina Fiscal N°2 Las Heras.

Así las cosas, el malviviente, individualizado como Pablo Raúl Trullenque Rojas (38), fue trasladado hasta la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la Justicia.