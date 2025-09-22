Violencia de género: atacó a su esposa con un estropajo, lo denunció su hija y cayó con un arma de fuego

El caso de violencia de género ocurrió en Las Heras. El hombre le provocó lesiones a la víctima refregándole un estropajo en los brazos. Quedó detenido.

La denuncia de un joven evitó el peor desenlace durante un episodio de violencia de género que sufrió su madre el fin de semana en Las Heras. A raíz de la alerta a las autoridades, el padre fue detenido y le secuestraron una arma de fuego de alto calibre. En tanto, constataron que la víctima tenía lesiones por la agresión.

El episodio ocurrió alrededor de las 23.30 del sábado cuando una chica se comunicó con la línea de emergencias 911 y relató que sus padres iniciaron una fuerte discusión en su domicilio de calle Aristóbulo del Valle y la situación escaló al punto en que el hombre atacó a la mujer con un estropajo, el cual le refregó en los brazos para causarle lesiones.

Además, la denunciante alertó que su padre tiene una pistola de alto calibre en el interior de su auto, por lo cual temía que la situación de violencia continuara y el hombre terminara empleando el arma de fuego, de acuerdo la información policial.

El secuestro del arma de fuego Frente a esa situación, personal policial se dirigió hasta ese lugar y apartaron al presunto agresor de su familia, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la mujer. Acto seguido, se dirigieron hasta el lugar donde se encontraba estacionado el auto y observaron a través de la ventanilla una pistola Bersa Thunder Pro calibre 40, la cual fue secuestrada. La misma estaba cargada con cinco proyectiles, indicaron las fuentes del caso.

Asimismo, los efectivos constataron que la víctima presentaba hematomas y costras en sus brazos, a raíz del ataque con el estropajo, por lo que fue citada a radicar la denuncia correspondiente en la Oficina Fiscal N°1 Las Heras.