Crimen del empresario sanjuanino: investigan si una hija del detenido sedujo a la víctima para asaltarla

Matías Exequiel Alonso Jara , más conocido como el Mati Mat, será imputado este miércoles por el crimen en un asalto de Sergio Mariano Nacenta (59), el empresario sanjuanino ultimado de un disparo el sábado en el distrito de El Borbollón , Las Heras . En las últimas horas, surgió una nueva hipótesis que es analizada por los detectives del caso.

De acuerdo con averiguaciones practicadas por MDZ en la zona donde se perpetró el asesinato, el propietario de la empresa familiar Semillas Nacenta fue víctima de un intento de robo planificado y que parte de la ejecución se realizó a través de las redes sociales .

La versión señala que el sanjuanino fue seducido a través de un perfil falso de Facebook que era manejado por una hija menor de edad de Alonso Jara . Así, el hombre fue citado la madrugada del sábado a pocos metros del barrio Santo Tomás de Aquino , donde reside el presunto autor y la adolescente.

De esa manera, pasada la medianoche del citado día, Nacenta llegó a bordo de su camioneta Toyota Hilux hasta el lugar que le indicaron, localizado en calle Paso Hondo . Fuentes policiales indicaron que testigos vieron al empresario frutihortícola acompañado de una joven, por lo que estiman que el encuentro se concretó.

No obstante, fue repentinamente interrumpido por el padre de la menor, quien portaba un arma de fuego y abordó al oriundo del departamento de Pocito con claras intenciones de robo, sostiene la hipótesis.

El ataque contra el empresario

En ese instante, Nacenta advirtió rápidamente que iba a ser víctima de un asalto, por lo que subió a su camioneta y aceleró para evitar al malviviente, hacia el sureste de calle Paso Hondo. No obstante, el sujeto disparó y el proyectil -sería de una pistola calibre 9 milímetros- ingresó por la ventanilla trasera e impacto en el lado izquierdo del cuerpo de la víctima.

La herida provocó a los pocos metros que la víctima se desvaneciera y perdiera el control de la camioneta, que terminó dentro de un cauce, a pocos metros del Centro de Alojamiento Permanente con Régimen Abierto El Borbollón, edificio donde antes funcionaba la cárcel de mujeres.

baleado las heras Así los policías hallaron la camioneta de Nacenta. Gentileza.

Cuando policías llegaron hasta ese lugar, tras ser alertados a través de la línea de emergencias 911, encontraron a Nacenta sin vida y notaron que tenía una herida de bala en el sector costal izquierdo.

Qué mostraron las cámaras de seguridad

En tanto, una revisión de las cámaras de la zona permitió observar el recorrido de la camioneta previo a terminar dentro del zanjón donde fue encontrado y notaron que el rodado fue perdiendo velocidad lentamente hasta terminar en el interior del zanjón, por lo que establecieron que a la víctima le dispararon mientras escapaba del lugar donde fue abordado.

La imputación del detenido

Más allá de que la versión del asalto planificado está siendo analizada, los pesquisas tienen acreditado que la víctima fue blanco de un intento de robo y, por eso, la fiscal Lazo imputará este miércoles a Alonso Jara por el delito de homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

De esa forma, el presunto matador será sometido a una rueda de personas y luego pasará a un penal provincial, donde quedará alojado mientras avanza la investigación en su contra.