Asesinaron a un comerciante frente a una comisaría en Esteban Echeverría y los detalles son estremecedores

Un misterioso crimen mantiene en vilo a la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, donde un comerciante fue hallado muerto frente a una comisaría. Los investigadores sospechan que no se trataría de un robo, ya que encontraron más de 5 millones de pesos en el lugar.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, en un locutorio ubicado sobre Camino de Cintura al 6000, frente a una comisaría. La empleada de una farmacia fue quien descubrió la aberrante escena del crimen.

La mujer halló a Luis Alberto Troche (56) en el baño del locutorio, sobre un charco de sangre. Según trascendió, la víctima presentaba golpes y cortes en la cabeza, y tenía los pantalones medio bajos. Inmediatamente, la mujer llamó al 911 y el comerciante fue trasladado de urgencia al Hospital Santamarina. Allí, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Qué encontraron en la escena del crimen En el locutorio, los efectivos hallaron pulseras de oro, dinero en efectivo, un celular. Además, en la caja del negocio había 5 millones de pesos y 200 dólares. Este dato descarta la hipótesis de un presunto intento de robo. Por lo tanto, los investigadores sospechan que la víctima conocía al atacante.