Insólito: lo confundieron con un ladrón, lo ataron a un auto y lo arrastraron por la calle

Los testigos captaron el momento en el que el hombre fue atado a un Renault Duster y arrastrado por la calle.

El hecho ocurrió en las calles Charrúa y Montañeses, partido de La Matanza.

Un insólito episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, donde vecinos confundieron a un hombre con un ladrón, lo ataron a un auto y lo arrastraron por la calle. La secuencia fue registrada por los testigos.

El hecho ocurrió en las calles Charrúa y Montañeses, partido de La Matanza. Allí, un hombre, identificado como Sergio Saccone, fue confundido con un supuesto ladrón que intentó robarle a una mujer.

En el video que se viralizó a través de las redes sociales, se observa cómo los vecinos le ataron las piernas con una soga a un Renault Duster y lo arrastraron. “¡Pará, cortala ya amigo!”, gritaba el hombre mientras era arrastrado por la calle.