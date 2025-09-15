Le amputaron el brazo tras explotarle el aire acondicionado y sus compañeros quedaron en shock
El hecho ocurrió en una empresa metalúrgica de Córdoba. El operario tiene 35 años y perdió el brazo luego de esta tragedia con el aire acondicionado.
Una tragedia tuvo lugar en Córdoba. Un operario sufrió la amputación de un brazo por la explosión de un aire acondicionado y los detalles son escabrosos.
Este hombre tiene 35 años y perdió el brazo derecho luego de que explotara un aire acondicionado en una empresa metalúrgica ubicada en el sur de la ciudad de Córdoba. El accidente ocurrió este lunes, cerca de las 11, en la firma Proma.
Cómo fue la explosión del aire acondicionado
Según el portal El Doce, el trabajador, que no pertenecía a la planta, se encontraba realizando tareas de recarga en el aparato. Por causas que aún se investigan, se produjo la explosión que le provocó fracturas expuestas. Como consecuencia del estallido, la víctima cayó de un techo de chapa. Inmediatamente, fue trasladado de emergencia al Hospital de Urgencias para recibir atención médica.