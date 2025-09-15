Piromanía: encapuchado lanza bomba molotov a viviendas y provoca incendios en Morón

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un encapuchado lanzó una bomba molotov contra una vivienda de Morón , en plena madrugada. El ataque desató varios incendios de grandes proporciones y reavivó el temor en el barrio, donde ya se habrían registrado al menos cuatro hechos similares.

En las imágenes, difundidas por los propios vecinos, se observa al agresor encender el explosivo casero y arrojarlo contra la fachada de la vivienda. De inmediato, las llamas comenzaron a propagarse, poniendo en riesgo la vida de los ocupantes.

Una de las casas afectadas está habitada por una mujer mayor con serias dificultades de movilidad, lo que aumentó la preocupación entre los habitantes de la zona. La rápida intervención de los bomberos evitó una tragedia mayor, aunque las pérdidas materiales fueron considerables.

Según los testimonios, este sería el cuarto ataque en pocos días. Todos los hechos habrían ocurrido en un radio cercano, lo que refuerza la sospecha de que se trata del mismo agresor.

Los vecinos manifestaron su miedo ante la posibilidad de nuevos episodios violentos y exigieron mayor presencia policial en el barrio. También aseguraron que no logran comprender los motivos detrás de estos ataques.

Quién es el responsable de los ataques con bomba molotov

Hasta el momento, la identidad del encapuchado permanece desconocida. La policía analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad para tratar de identificarlo y establecer si actúa en solitario o cuenta con cómplices.

La modalidad empleada —bombas molotov en horario nocturno— hace que las autoridades no descarten ninguna hipótesis, desde conflictos personales hasta un accionar delictivo más amplio.