Denunció 14 veces a su alumno por acoso y él la mató: ahora indemnizarán a la familia de la profesora

Un hecho sin precedentes se vivió en Tucumán luego de que la Justicia provincial responsabilizara al Gobierno y al juez Juan Francisco Pisa por el femicidio de Paola Tacacho , estableciendo que deberán indemnizar a la familia. La profesora de inglés había denunciado a su asesino por acoso en 14 oportunidades, hasta que finalmente la mató.

La Cámara Contencioso Administrativa reconoció que tanto el Estado como el magistrado desestimaron las 14 denuncias presentadas por la víctima, quien fue asesinada en 2020 tras haber sido ignorada reiteradamente por la Justicia.

A partir de este fallo, se ordenó indemnizar a la familia con 36.424.858,93 pesos, reconociendo la responsabilidad del Estado en el femicidio, cuyo autor se suicidó luego de asesinar a Paola Tacacho. Esta sentencia sienta un precedente: la Justicia y las instituciones deberán responder de otra manera ante las denuncias de violencia de género.

En diálogo con TN, Mariela, la madre de Paola, afirmó que más allá de la conformidad con el fallo, el dinero no les interesa y volvió a señalar al Estado: "El Estado es responsable del femicidio de mi hija. La abandonaron y hoy nos están dando la razón".

El 30 de octubre, Paola fue asesinada por Mauricio Parada, un exalumno que la acosaba desde 2015 y que, después del crimen, se suicidó.

Agregó: "Hoy la Justicia nos da la razón. Todas las herramientas que tenemos para seguir adelante con estas denuncias son porque Paola dejó todo acreditado. El juez, al sobreseer al femicida, le dio vía libre para matar a mi hija. Lo destituimos, sí, y ahora con esta sentencia fijan un monto a pagar, pero en definitiva el dinero nunca nos interesó. El eje central, y por lo que peleamos, es porque el Estado y el exjuez son responsables. Eso es lo que nos mueve".

"Esta es la lucha de ella (Paola), porque no la escucharon". Y concluyó: "A nosotros nunca nos interesó el dinero. El eje central es que el Estado y el juez Pisa son responsables de lo que pasó".