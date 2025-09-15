Investigación en Almafuerte: hallaron muerto al femicida de Natalia Tagua

Antonio Sáez Millán, el femicida de Natalia Tagua, fue encontrado muerto este lunes en el complejo penitenciario de Cacheuta. Todo apunta a un suicidio.

El femicida Antonio Sáez Millán, de 45 años, fue hallado muerto este lunes en el Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte. Se trata del hombre que cumplía una pena a prisión perpetua por el asesinato de su expareja, Natalia Tagua, perpetrado a mediados de 2022 en San Rafael. De acuerdo con fuentes penitenciarias, se ahorcó en su celda.

Una vez finalizados los peritajes correspondientes en la escena, los restos de Millán fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense (CMF) para realizarle la necropsia correspondiente para conocer la causa de muerte, en el marco de la causa que lidera la fiscal de Homicidios

El femicidio de Natalia Tagua El malviviente fue condenado a prisión perpetua, a fines de 2022, luego de reconocer en un juicio abreviado que apuñaló hasta matar a su expareja en octubre de 2021. Así, el juez Rodolfo Luque lo condenó a la pena máxima por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido en contexto de violencia de género (femicidio) y por la relación de pareja preexistente.

El caso generó conmoción en la provincia, ya que la víctima había denunciado previamente a Sáez Millán por violencia de género. En ese sentido, el ahora femicida tenía una restricción de acercamiento, la cual quebrantó para quitarle la vida. El hombre esperó que saliera de una escuela nocturna, en la que estudiaba la mujer, y allí la abordó y la apuñaló, provocándole la muerte.

image Natalia Tagua, la víctima del femicidio. Gentileza: MediaMendoza.