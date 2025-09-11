Netflix revive la historia de un ladrón de bancos en los noventa

El documental de Netflix que muestra a un ladrón con estilo de estrella en Seattle. La realidad supera la ficción.

Un ladrón desafió a la policía, se burló de los sistemas de seguridad y escribió una historia que terminó convertida en documental: "Cómo robar un banco" Así se presenta la vida de Scott Scurlock, mejor conocido como “Hollywood”, un hombre que robó diecinueve bancos en Seattle entre 1992 y 1996, siempre con un toque teatral que lo hizo inolvidable.

Un inolvidable documental de Netflix El documental de Netflix revive aquellos años noventa en los que entrar a un banco parecía un juego. Las entrevistas con testigos y los detalles de la investigación muestran un sistema lleno de fallas. Lo increíble es que este delincuente logró sostener sus atracos durante años, escapando con facilidad de una vigilancia que parecía inexistente.

Lo que más llama la atención es la manera en que el documental relaciona tensión y humor. Las anécdotas reales resultan tan absurdas que provocan risa. Los testimonios de quienes vivieron de cerca el caso revelan la mezcla de incredulidad y fascinación que generaba este ladrón.

Scott Scurlock era un personaje carismático. Su apodo de “Hollywood” se lo ganó por la manera en que actuaba, siempre con un estilo exagerado y con la capacidad de cautivar incluso en medio de un delito. El documental lo muestra como un hombre atrapado entre la adrenalina y la ilusión de ser intocable.