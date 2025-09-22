Misterio en la casa de Cerati: nuevo revés para Cristian Graf por el crimen de Diego Fernández

A más de un mes de la confirmación de que los restos hallados bajo una medianera en una vivienda lindera a la casa donde había residido el célebre músico Gustavo Cerati, pertenecían a Diego Fernández Lima, el principal sospechoso por el crimen del joven de 16 años recibió un nuevo revés.

En las últimas horas, el fiscal Martín López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, solicitó nuevamente que se indague a Cristian Graf por los delitos de “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia”.

El fiscal insistió en que luego del hallazgo de los restos óseos del menor, el sospechoso “llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”.

Entre dichas maniobras se encuentran : “La generación de explicaciones inverosímiles como la existencia de una iglesia o un establo o que los huesos habían llegado en un camión con tierra cuando hicieron la pileta; la conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades para desviar la investigación; la pasividad ante el hallazgo y la incipiente investigación”.

A su vez, López Perrando señaló que Graf realizó manifestaciones públicas, las cuales “denotan y remiten a un claro conocimiento previo de la existencia de los restos óseos en el lugar, así como una intención deliberada de desviar la atención generando hipótesis falsas que relativizaran o confundieran su hallazgo”. Por lo tanto, el fiscal sostiene que Graf no pudo ser ajeno a la existencia de los restos hallados en su jardín.

Por último, a pesar de que la causa está prescripta, el fiscal insiste en darle respuesta a los familiares del adolescente después de décadas de incertidumbre.