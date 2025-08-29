Crimen de Diego Fernández Lima: Cristian Graf pidió ser sobreseído

Cristian Graf , el principal acusado por el asesinato de Diego Fernández Lima , solicitó ser sobreseído en la causa y sus abogados volvieron a negar cualquier tipo de participación suya en el crimen de Coghlan . No obstante, la justicia pide que Graf siga siendo investigado.

Los abogados del acusado, Erica Nyczypor y Martín Díaz, entregaron un texto de 27 páginas que reitera su inocencia y acusa a los planteos del fiscal Martín López Perrando de ser “descabellados”.

En el escrito, los abogados plantean que Graf no tuvo nada que ver con el crimen, que ocurrió el 26 de julio de 1984, y que esa misma tarde muy probablemente el acusado se encontraba en casa de un amigo.

"Creemos que la imputación contra Cristian Graf, obedece a una solicitud de parte de la ciudadanía, que junto con la presión social y repercusión mediática que tomo la presente causa, solicita una búsqueda de castigo aun por fuera de lo que establece la ley de fondo", afirma el texto.

En este marco, los abogados dijeron que los argumentos del fiscal "que dan cuenta de la instalación de un chivo expiatorio, han sucumbido ante la misma con la premura de poder hallar un culpable e intenta imputar sin la debida solidez probatoria, a una persona inocente".

Diego Fernández Lima Los restos de Diego Fernández Lima fueron hallados en la casa donde vive Graf. X

Por otro lado, negaron que Graf haya encubierto el delito y entorpecido el descubrimiento de los huesos, al remarcar que nunca hubo indicios de negación a que se realizaran obras en la medianera de su casa.

Qué dijo la Justicia sobre el pedido de Graf

La querella, encabezada por el abogado Hugo Wortman Jofre y la familia de la víctima, ha expresado su total oposición a la solicitud de sobreseimiento. Además de reclamar que se desestime el pedido, la querella exige que Graf sea investigado por encubrimiento.

“Es improcedente, es una causa que recién comienza. Evidentemente este hombre Graf no quiere ser investigado y quiere cerrar rápido toda averiguación sobre el asunto. Por algo será. La posición de la familia es tratar de impedir que esto ocurra”, aseguró Jofre en diálogo con Clarín.

El juez Litvack ha trasladado la petición a la fiscalía, de la cual se espera un rechazo contundente. La respuesta del fiscal será clave para el futuro de la causa.