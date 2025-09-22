Salta: quedó en libertad después de atacar a un jubilado de 77 años

El salvaje ataque a este jubilado de 77 años se produjo sobre la Ruta Provincial N° 26 en la localidad de Cerrillos, al sur de Salta . Todo ocurrió después de que este hombre se detuviera para intercambiar datos con un motociclista de 31 años. Luego del violento ataque, el agresor fue liberado.

El hijo de la víctima declaró: "Si no intervenía la gente, lo mataba a mi padre". Además, explicó que su padre, Hilario, se encontraba manejando una camioneta cuando rozó una moto y decidió frenar. Allí, el agresor de 31 años habría abierto la puerta de la camioneta y comenzó a insultar y golpear violentamente al jubilado con una llave en la cara. Pablo agregó: "No le dio tiempo ni de bajarse".

Después del violento ataque, según relataron, Hilario sufrió moretones en sus piernas y pérdida parcial en un ojo. El propio jubilado luego relató: "Le pedía por favor que pare, ya estaba todo roto y sangrando. Creía que cumpliría con esa palabra de matarme".

Mientras él era trasladado en una ambulancia a un hospital, la Policía dispuso la detención del agresor en la Comisaría de Los Pinares, aunque horas más tarde fue liberado.

Los comentarios de la familia del jubilado

La familia mencionó que presentó tanto pruebas como testigos del ataque ante el fiscal del caso, pero igualmente dispusieron su liberación. "La Policía parece encubrirlo", declararon. Y luego mencionaron: "Estamos recibiendo amenazas de familiares y amigos del muchacho que dicen que nos van a prender fuego la casa. Tenemos miedo por mi papá, por mi hermana y mis sobrinas. Es increíble que el agresor esté libre como si nada".

Luego de este fallo, la familia evalúa la posibilidad de presentar una querella por tentativa de homicidio, donde se responsabiliza al fiscal. Pablo concluyó diciendo: "No queremos venganza, queremos justicia y seguridad".