No lo salvó ni Cupido: el insólito robo por el que quedó detenido un ladrón enamorado

Un adolescente robó tres ramos de flores, pasó corriendo frente a una comisaría y quedó detenido.

La secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la zona.

Un insólito robo tuvo lugar en la ciudad de La Plata, donde un adolecente robó tres ramos de flores, pasó corriendo frente a una comisaría y quedó detenido. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la zona.

Mirá el momento en el que el jóven pasó corriendo frente a la comisaría

El hecho ocurrió este lunes por la mañana, cerca de las 10.55, en Centenario y 419. Allí, un jóven de 17 años se robó tres ramos de flores y salió corriendo. En un momento, el jóven pasó corriendo frente una comisaría y al verlo, los efectivos comenzaron una persecución.

En la imágen se observa el momento en el que el adolescente pasa corriendo frente a la seccional policial con tres ramos de flores en las manos. Finalmente, el sospechoso fue detenido a pocas cuadras de la comisaría.

El caso quedó a cargo de la fiscalía de menores de turno de La Plata. El detenido quedó imputado por el delito de “hurto”. Por otro lado, las flores fueron incautadas y regresadas al comerciante que las tenía a la venta.

