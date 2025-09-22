No lo salvó ni Cupido: el insólito robo por el que quedó detenido un ladrón enamorado
Un adolescente robó tres ramos de flores, pasó corriendo frente a una comisaría y quedó detenido.
Un insólito robo tuvo lugar en la ciudad de La Plata, donde un adolecente robó tres ramos de flores, pasó corriendo frente a una comisaría y quedó detenido. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la zona.
Mirá el momento en el que el jóven pasó corriendo frente a la comisaría
El hecho ocurrió este lunes por la mañana, cerca de las 10.55, en Centenario y 419. Allí, un jóven de 17 años se robó tres ramos de flores y salió corriendo. En un momento, el jóven pasó corriendo frente una comisaría y al verlo, los efectivos comenzaron una persecución.
En la imágen se observa el momento en el que el adolescente pasa corriendo frente a la seccional policial con tres ramos de flores en las manos. Finalmente, el sospechoso fue detenido a pocas cuadras de la comisaría.
El caso quedó a cargo de la fiscalía de menores de turno de La Plata. El detenido quedó imputado por el delito de “hurto”. Por otro lado, las flores fueron incautadas y regresadas al comerciante que las tenía a la venta.