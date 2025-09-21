Crimen en Las Heras: de qué escapaba el empresario sanjuanino asesinado a tiros en su camioneta

La investigación por el hallazgo en Las Heras del cuerpo de Sergio Nacenta asesinado en su camioneta, se centra en dos hipótesis del porqué se desató el conflicto que terminó con su vida. En ambos casos, se destacó que la zona donde ocurrió el crimen está directamente relacionada.

El cadáver estaba dentro vehículo, con una herida de bala y todas sus pertenencias.

El descubrimiento se dio sobre la 1 del sábado en el cruce de las calles Paso Hondo y Recuero, ubicado en El Borbollón. El cuerpo de la víctima se encontraba con una herida de bala dentro de su camioneta, una Toyota Hilux, que había quedado encajada en una acequia.

Policías de Investigación detuvieron este domingo al principal sospechoso del crimen. El delincuente, sindicado desde un primer momento, es conocido como el "Mati Mat" y quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien en las próximas horas definirá su situación procesal.

Las hipótesis del homicidio

En primer lugar, fuentes allegadas al caso indicaron a MDZ que un delincuente le disparó al vehículo en movimiento en un intento de robar a la víctima, que se encontraba en la zona para visitar a su hijastro.

Al circular por la zona habría sido abordado por el malviviente armado, quien accionó su arma desde afuera del vehículo. El proyectil ingresó por la ventanilla trasera del lado de conductor de la camioneta e impactó en el costado izquierdo del torso de Nacenta, causándole la muerte.

Sin embargo, se alertó que el cadáver se encontraba con todas sus pertenencias, lo que puso en duda esta hipótesis.

Por otro lado, a partir de las averiguaciones que se realizaron en la escena y declaraciones de testigos, también se baraja que el delito pueda tratarse de una disputa entre personas conocidas.

Esta teoría sostiene que la víctima fue citada a ese punto de Las Heras por un motivo que todavía se está investigando, donde fue abordado por un sujeto armado quien, mientras Nacenta intentaba huir en su camioneta, disparó desde afuera, de igual manera que en el relato anterior.

La importancia de la zona

El hecho de sangre ocurrió en el distrito de El Borbollón, dentro del departamento de Las Heras. Allí se encuentra también el asentamiento Santo Tomás de Aquino, donde sería oriundo el delincuente que disparó contra el fallecido.

Santo tomas de aquino El Asentamiento Santo Tomás de Aquino.

La razón por la que el sanjuanino se dirigió a esta zona de la provincia varía según las hipótesis que se manejan actualmente, por lo que a aún se investigan los detalles del hecho.

Quién era la víctima

Sergio Nacenta vivía en el departamento de Pocito, ubicado a aproximadamente 20 minutos de la Ciudad de San juan. Según sus actividades declaradas, allí la víctima llevaba más de una década dedicado a actividades agrícolas como la cría de ganado, la producción de leche y la propagación de cultivos varios.

Según se indicó en una de las reconstrucciones del hecho, el hombre mantenía un vínculo con un hijastro que aparentemente reside en la zona donde fue asesinado.