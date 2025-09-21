Intentó asaltar a un guardia de seguridad con un "fierro" en forma de pistola y fue detenido

El delincuente fue aprehendido mientras huida con su “rudimentaria” arma en mano y fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte en Las Heras.

Un guardia de seguridad privada fue víctima de un intento de robo por dos delincuentes mientras trabajaba en una planta de residuos este jueves en Las Heras. Uno de los malvivientes terminó siendo aprehendido con una llamativa "arma de fuego" en su posesión.

El hecho tuvo lugar en un complejo de trata de residuos ubicado en el cruce de la ruta nacional 40 y la ruta provincial 23. En esta planta, sobre las 11.30, dos sujetos abordaron a un hombre con la intención de robarle sus pertenencias.

En ese momento, la situación fue vista por un grupo de obreros, quienes detuvieron el crimen.

La detención y la insólita pistola Al darse a la fuga, uno de los delincuentes efectuó un par de disparos, por lo que al menos uno de estos sí contaba con un arma capaz de disparar. Sin embargo, el otro sujeto fue detenido en un descampado cercano al lugar del hecho. Allí, se notificó que llevaba consigo un “arma” de fabricación casera, que no era más que un par de fierros soldados con forma de pistola.

WhatsApp Image 2025-09-21 at 2.55.39 PM La "pistola" secuestrada.