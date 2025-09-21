Retiro: clausuran una clínica médica clandestina y secuestran más de 300 cajas de medicamentos

La Policía de la Ciudad clausuró en las últimas horas un consultorio médico y odontológico clandestino que funcionaba en el Barrio 31 , donde se secuestraron más de 300 cajas de medicamentos, de las cuales 101 estaban vencidas, además de sellos médicos, fichas de pacientes, equipos odontológicos y un aparato de rayos X.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Investigaciones Especiales , que irrumpió en una vivienda de la calle Alpaca al 500 , donde se comprobó la atención irregular de pacientes.

Allí se identificó a un médico argentino de 42 años, una odontóloga boliviana de 41 y una recepcionista paraguaya de 31, quienes quedaron imputados por violación de clausura y desobediencia.

Personal del Ministerio de Salud de la Nación confirmó que el consultorio no contaba con ningún tipo de habilitación oficial, mientras que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) labró un acta contravencional.

El lugar contaba con tres consultorios equipados, instrumental de esterilización y documentación que acreditaba la actividad ilegal. Según fuentes del caso, durante la diligencia primero se halló a la recepcionista y más tarde llegaron los dos profesionales, quienes presentaron matrículas digitales.

Antecedentes en el Barrio 31

La investigación se conecta con allanamientos previos en julio de 2024 y julio de 2025, cuando se clausuraron otros centros clandestinos en la misma zona, incluido uno que atendía heridos de bala.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, dirigida por el Dr. Tropea y con la Secretaría de la Dra. Marcela López, que ordenó el secuestro de todo el material encontrado.

Se trata de la tercera clínica clandestina desarticulada en la misma zona en poco más de un año.