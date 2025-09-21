Asesinato del empresario en Las Heras: la identidad del imputado y su extenso historial delictivo

Matías Exequiel Alonso Jara, de 32 años, más conocido en la calle como " Mati Mat ", fue detenido este domingo por el asesinato de Sergio Nacenta, ocurrido en el departamento de Las Heras este sábado. El delincuente fue capturado por medio de un allanamiento en su vivienda. Además, tiene un extenso prontuario de crímenes, incluido un homicidio previo.

Mientras aún se busca esclarecer todos los detalles del homicidio en el distrito lasherino de El Borbollón , el caso ya tiene detenido al principal sospechoso del hecho.

"Mati Mat" o "Negro Matías" fue atrapado en su domicilio en el interior del asentamiento Santo Tomás de Aquino , barrio cercano a donde se cometió el asesinato. Policías de Investigaciones ingresaron por la fuerza a la vivienda bajo las directivas de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo.

Foto de la detención de Jara en el asentamiento Santo Tomás de Aquino.

El detenido por el asesinato de Nacenta cuenta con un amplio historial de crímenes iniciado en 2012. El prontuario de Jara está compuesto, entre otros, por los siguientes delitos:

Amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples.

Coacciones agravadas por el uso de arma de fuego.

Homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Coacciones agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todo en concurso real.

Lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.

Abuso de armas.

La última condena de Jara data de junio de 2022 por el delito de amenazas coactivas. Por otro lado, su frondoso expediente se abrió por un caso de amenazas simples en mayo de 2012, y en 2017 ya fue acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero en esta ocasión fue absuelto.

Además, durante el allanamiento los efectivos secuestraron:

Dos teléfonos celulares.

Un tubo cañón calibre 22 mm tipo carabina marca Batan.

Una caja de mecanismo de disparo.

Tres cargadores.

Dos resortes recuperadores de gases.

Una mira telescópica.

Elementos básicos y esenciales de un arma de fuego.

El asesinato en Las Heras

Las autoridades tuvieron conocimiento del hecho cuando se denunció por medio de la línea de emergencias 911 el hallazgo del cadáver de Nacenta, sobre la 1 del sábado, en el cruce de las calles Paso Hondo y Recuero, ubicado en El Borbollón.

El cuerpo de la víctima, de 59 años, presentó una herida de bala dentro de su camioneta, una Toyota Hilux, que había quedado encajada en una acequia.

nacenta-436365 Sergió Nacenta, la victima del asesinato en Las Heras.

La reconstrucción del disparo indicó que el proyectil balístico ingresó por la ventanilla trasera del lado del conductor de la camioneta e impactó en el costado izquierdo del torso de Nacenta, causándole la muerte.

A pesar de la detención de Jara, la investigación continua para confeccionar la reconstrucción total de como fue la secuencia de hechos que terminó en la muerte del sanjuanino. Para esto es vital determinar cuál fue el motivo que provocó el disparo que terminó con su vida. Por el momento se barajan dos teorías:

Teoría de intento de robo

En primer lugar, fuentes allegadas al caso indicaron a MDZ que el delincuente le disparó al vehículo en movimiento en un intento de robar a la víctima, que se encontraba en la zona para visitar a su hijastro.

Al circular por la zona habría sido abordado por el malviviente armado, quien accionó su arma desde afuera del vehículo. Sin embargo, se alertó que el cadáver se encontraba con todas sus pertenencias, lo que puso en duda esta hipótesis.

Conflicto entre conocidos

Por otro lado, a partir de las averiguaciones que se realizaron en la escena y declaraciones de testigos, también se baraja que el delito pueda tratarse de una disputa entre personas conocidas.

Esta teoría sostiene que la víctima fue citada a ese punto de Las Heras por un motivo que todavía se está investigando, donde fue abordado por un sujeto armado quien, mientras Nacenta intentaba huir en su camioneta, disparó desde afuera.

En ambos casos, las fuentes consultadas destacaron la importancia de la cercanía del lugar del homicidio con el asentamiento donde se efectuó el allanamiento este domingo.