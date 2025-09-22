Manejaba borracho por una calle rural de Las Heras, volcó y terminó dentro de un canal

Un hombre de 37 años volcó en el departamento de Las Heras mientras circulaba borracho. Terminó dentro de un canal en Las Heras.

La vía donde se produjo el accidente en Las Heras.

Un conductor de 37 años circulaba borracho por Las Heras durante la noche de este domingo. El hombre terminó perdiendo el control de su auto en una curva y protagonizó un vuelco que finalizó con su vehículo dentro de un canal.

El accidente vial tuvo lugar en la calle Presidente Quintana, que recorre un camino rural dentro del departamento lasherino. El accidentado transitaba solo esta vía en su automóvil, un Fiat Uno, sobre las 20.30.

Al encontrarse con una curva contra curva (un codo) el conductor perdió el control del rodado y se produjo el vuelco.

Alto nivel de alcohol en sangre Una vez asistido, el personal de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras le realizó el control de alcoholemia, el cual arrojó que el hombre accidentado tenía 2,43 gramos de alcohol en sangre.