Comienza el juicio por el crimen de Bastián Escalante, el nene de 10 años que murió baleado en Wilde

Bastián Escalante había quedado en medio de un tiroteo un policía de civil y delincuentes, y recibió una herida que le quitó la vida a los 10 años.

Este lunes se inician en Comodoro Py las jornadas del juicio por el trágico asesinato de Bastián Escalante, el nene de 10 años que murió baleado en julio de 2024 en Wilde. El único acusado es el policía Juan Alberto García Tonzo, y la familia de la víctima, representada por el abogado Matías Morla, buscará que sea condenado a prisión perpetua.

¿Cómo será el proceso judicial? El caso será juzgado por un Tribunal Criminal N°4 de Avellaneda y, por tratarse de un juicio por jurados, este lunes se conformará el jurado popular y se llevarán a cabo los alegatos de apertura. Se espera que el juicio se extienda por tres jornadas.

¿De qué se acusa al policía Juan Alberto García Tonzo? García Tonzo llega al juicio imputado por el delito de homicidio con dolo eventual. La acusación se basa en que el oficial se enfrentó a tiros con delincuentes que querían robarle la moto, pero lo hizo en plena vía pública y sin medir las consecuencias de sus disparos.

¿Qué pide la querella de la familia de Bastián? Los abogados de la familia de la víctima buscarán la pena máxima: la prisión perpetua. Sostienen que el policía debe ser condenado por homicidio agravado por el uso de arma y por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad. El abogado Matías Morla argumentó que el oficial disparó sin pensar en las consecuencias, incluso después de que los delincuentes ya habían huido.