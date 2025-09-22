Robaron la casa de Pampita en Barrio Parque y los detalles son fuertes

La modelo Carolina Pampita Ardohain estaba de viaje y los delincuentes aprovecharon para robar su casa.

Pampita había mostrado en redes que se fue de viaje. Foto: Instagram/ @pampitaoficial.

Carolina “Pampita” Ardohain fue víctima de un hecho de inseguridad en su casa de Barrio Parque. El robo ocurrió mientras la conductora de televisión se encontraba fuera del país, cumpliendo con un compromiso profesional en España.

Según confirmaron fuentes cercanas, los delincuentes ingresaron a su vivienda ubicada en la calle Juez Tedín, de Barrio Parque, y sustrajeron dinero en efectivo, joyas, entre otros objetos de valor.

El hecho se produjo durante la ausencia de la modelo, quien viajó a Madrid para participar en un desfile de la marca Carolina Herrera, de la cual es embajadora de perfumes. También se confirmó que, al momento del ilícito, ninguno de sus hijos se encontraba en el domicilio.

Mirá el video del robo a la casa de Pampita Robaron La Casa De Pampita

El hecho está siendo investigado por las autoridades competentes. Hasta el momento no se han difundido detalles sobre cómo fue violentado el ingreso ni si existen registros de cámaras de seguridad que permitan identificar a los autores del hecho.