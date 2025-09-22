Salvaje pelea en Las Heras: un herido grave y el confuso relato de un amigo de la víctima

Un hombre quedó gravemente herido la noche del domingo tras una pelea en una casa de Las Heras. El caso lo denunció un cocinero, dueño de la vivienda, quien se presentó en la Comisaría 16 ° y ofreció un confuso relato. De acuerdo con el testimonio, se despertó y encontró a dos amigos suyos peleando, uno de los cuales fue hospitalizado.

A pesar de la declaración, los responsables de la investigación no descartaban que el propietario del inmueble haya estado involucrado en la riña, ya que su versión presentaba algunas. Más allá de eso, se plasmó su relato en el expediente y quedó en libertad.

El dueño de la vivienda se presentó ante las autoridades sobre las 21 de este domingo. Allí comenzó a dar su testimonio de lo que acababa de pasar en su casa, ubicada dentro del barrio Sage II , sobre calle Sáenz Peña de Las Heras.

El relato del cocinero, de 35 años, sostiene que estaba durmiendo dentro de vivienda cuando fue despertado por una pelea entre la víctima y otro amigo, de la que aseguró desconocer el motivo. Esta riña habría escalado hasta el punto de que los implicados se atacaban con cuchillos y elementos de la casa.

Asustado por la situación, el dueño del domicilio aseguró que debió salir por el techo, ya que no podía salir por la puerta principal. Fue allí cuando alcanzó a observar a la víctima con los pies tendidos sobre el suelo y al otro sujeto huir en bicicleta.

Frente a eso, afirmó, decidió dirigirse directamente a la Comisaría 16°, donde dio a conocer la situación a los efectivos de la misma.

El operativo policial tras la pelea

policia calle saénz peña

Luego de brindar su testimonio, el hombre fue acompañando por personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) hasta el domicilio, donde se halló en la cocina a la víctima en un grave estado de salud, con una gran cantidad de sangre en el rostro, donde presentaba un corte.

Luego de que personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) le aplicó los primeros auxilios, fue trasladado en ambulancia al Hospital Central, donde fue diagnosticado con politraumatismos encéfalo craneal grave con abundante pérdida de sangre.

Allí, los profesionales de la salud lograron estabilizar a la víctima, identificada como Fernando Hugo Vega Segala, de 44 años.

Por orden de la ayudante fiscal Andrea Mengarelli, quien se encontraba de turno en la Oficina Fiscal N°1 Las Heras, personal de la Policía Científica secuestró la ropa de la víctima, que le retiraron durante su tratamiento en el hospital capitalino, con el objetivo de someterla a los peritajes correspondientes.

El denunciante también en la mira

A pesar de que el titular de la casa fue quien dio aviso a la policía, no estaba descartado que este estuviera implicado en el hecho. Fuentes policiales aseguraron que las versiones presentadas por el propietario variaron y se negó a aportar datos del presunto autor del ataque.

Así, el hecho permanecía sin detenidos y los detectives aguardaban por el resultado de algunas medidas para avanzar en la instrucción.