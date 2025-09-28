Colisionaron una camioneta y un colectivo en Luján: dos heridos

El conductor y el acompañante de una Toyota Hilux sufrieron lesiones serias luego de que su vehículo colisionara con un colectivo.

Dos hombres sufrieron politraumatismos graves tras la colisión de una camioneta y un colectivo cerca de las 6 de la mañana de este domingo. El hecho ocurrió en la intersección de calles San Martín y Malabia de Luján de Cuyo. Los heridos, ocupantes de la camioneta, fueron trasladados de urgencia al Hospital Central.

El suceso vial ocurrió cuando la camioneta Toyota Hilux circulaba por calle Malabia en dirección al oeste. Al llegar al cruce con calle San Martín, el conductor de la Hilux intentó realizar un giro hacia el norte. En esa maniobra, el vehículo impactó con un colectivo que transitaba por San Martín.

La fuerza del choque provocó la pérdida de control de la Toyota Hilux, que primero colisionó contra un árbol y luego terminó con la carrocería dentro de la acequia al costado oeste de calle San Martín.

accidente lujan de cuyo 28 septiembre

A consecuencia del impacto, los dos ocupantes de la camioneta salieron despedidos. El conductor y el acompañante de la Hilux (ambos sin identificación confirmada hasta el momento) recibieron atención en el lugar. Presentaban politraumatismos graves y el personal de emergencia los trasladó al Hospital Central.