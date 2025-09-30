Incendio en Godoy Cruz: policias rescataron a una familia de las llamas

Una familia fue víctima de un incendio en su vivienda del barrio Sarmiento de Godoy Cruz . El accionar de los efectivos policiales presentes fue vital para el rescate de los afectados: una mujer y sus dos hijos menores de edad. Sin embargo, los tres sufrieron una intoxicación por monóxido de carbono.

La reconstrucción policial sostiene que el fuego se desató en la casa a raíz de una discusión entre vecinos, aunque aún se investigan los detalles del hecho.

El incendio fue alertado por los vecinos de la barriada a minutos de las 23 de este lunes. Al llegar, los efectivos de la Comisaría 40° de Godoy Cruz, se sumaron a la colaboración de los vecinos para controlar la situación.

Fuentes policiales aseguran que un efectivo rompió un vidrio de la vivienda para permitir el rescate de la familia que aún se encontraba dentro del domicilio.

Las consecuencias del incendio

Tras el rescate, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a los miembros de la familia y diagnosticaron que sufrieron una intoxicación de monóxido de carbono. Mientras la mujer, de 58 años, fue derivada al Hospital Central, sus hijos, de 10 y 2 años, terminaron siendo atendidos en el Hospital Notti. Además de la intoxicación, la madre también presentó quemaduras de primer grado.

Por su parte, el efectivo que intervino para rescatar a los miembros de la familia, fue atendido en la clínica Francesa de Godoy Cruz.

En torno a las consecuencias materiales, fotos tomadas luego de que se extinguiera el fuego mostraron como quedó la vivienda por dentro, donde se toma dimensión de arrasador paso de las llamas.