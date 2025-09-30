El DT mendocino que se está por ir al descenso y le pegó durísimo a la AFA: "Esto está tan sucio"

Fue DT de San Martín y de Gimnasia, pasó por Instituto y Gimnasia de Jujuy. Hoy está por perder la categoría en la Primera Nacional y puso el grito en el cielo.

El Alvarado de Mar del Plata de Marcelo Vázquez está complicado con el descenso.

Alvarado de Mar del Plata está realmente complicado con el descenso en la Primera Nacional. A falta de una fecha, salvo un milagro puede salvarlo. En ese contexto, y tras el polémico encuentro del pasado fin de semana, su DT, el mendocino Marcelo Vázquez, salió a criticar con todo a la AFA.

El conjunto marplatense peleará cara a cara con Almagro la permanencia en la categoría el próximo sábado a las 15.30. Alvarado será visitante de Arsenal de Sarandí, que ya descendió. Y Almagro será local de Güemes de Santiago del Estero, que ya salvó la categoría.

Hoy, el equipo de Marcelo Vázquez tiene 33 puntos contra 35 del Tricolor. Es decir que no le queda otra que ganar y esperar que Almagro no sume.

En ese contexto, las protestas del DT de 57 años, nacido en San Martín y de paso por muchos clubes de Mendoza y del ascenso, como Atlético San Martín, Gimnasia, Huracán Las Heras y Estudiantes de Río Cuarto, Instituto de Córdoba y Gimnasia de Jujuy, llegaron tras la igualdad de su equipo ante All Boys, que terminó 1 a 1, que tuvo un expulsado por bando y muchas polémicas.

"Esto está tan sucio que no dependemos de nosotros. Lo sabemos, lo sentimos, hemos jugado contra todos y contra todo", destacó Marcelo Vázquez al ser entrevistado post partido.