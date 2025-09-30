Otro gol de Valentín Castellanos para la Lazio: el buen arranque del mendocino en Italia

El mendocino Valentín Castellanos arrancó con todo la temporada en Italia . El futbolista de la Lazio lleva convertido dos goles y ha sumado tres asistencias en las 5 fechas disputadas hasta el momento y sigue dando señales de que tiene intenciones de volver a tener su oportunidad en la Selección argentina.

Taty fue titular este lunes ante Genoa y anotó el segundo tanto de su equipo en la goleada 3 a 0, a los 30 minutos del primer tiempo. El delantero jugó 84 minutos y fue reemplazado sobre el final por el danés Oliver Provstgaard.

En el arranque del Calcio , la Lazio no ha podido mostrar su mejor versión, ya que ha ganado dos partidos (Hellas Verona y Genoa) pero ha perdido tres (Como, Sassuolo y Roma).

Valentín Castellanos arribó a la Lazio a mediados de 2023. Desde entonces, el delantero con pasado en New York City convirtió 22 goles y colaboró con 16 asistencias en un total de 91 partidos con las Águilas.

Así fue el gol de Valentín Castellanos ante Genoa

Valentín Castellanos en la selección

El goleador surgido en las divisiones inferiores de Leonardo Murialdo, de 26 años, fue citado para integrar el plantel de los campeones del mundo en dos ocasiones. Su debut absoluto fue el 6 de septiembre de 2024, en la doble fecha ante Chile y Colombia. Frente a la selección trasandina sumó sus primeros minutos al ingresar a los 44 del segundo tiempo por Julián Álvarez, cuando el partido ya estaba 3 a 0. Luego, ante Colombia en Barranquilla, en la derrota 1-2 estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó.

Un mes después, en octubre del 2024, en la doble fecha ante Bolivia y Venezuela, Valentín Castellanos que pasó por el New York City de la MLS y por el Girona de España, no fue citado y regresó a la convocatoria en noviembre, para enfrentar a Paraguay y Perú. En la derrota ante los guaraníes 1-2 en Asunción volvió a ingresar por Julián Álvarez, a 4 minutos del final del partido y en la victoria ante los peruanos en la Bombonera, 1 a 0, estuvo en el banco de suplentes pero tampoco ingresó.

En marzo en los partidos ante Uruguay y Brasil, estuvo en la consideración del entrenador por su buen momento en la Lazio, pero no pudo ser citado ya que arrastraba una lesión muscular en el gemelo. Y, finalmente, fue parte de la prelista ante Chile, el jueves 5 de junio en Santiago, y el martes 10 ante Colombia en el estadio Monumental, pero no estuvo en la definitiva.