El emotivo mensaje con el que la Federación de Vóley despidió a Marcelo Méndez

La Federación del Voleibol Argentino le dedicó un mensaje al ex DT de la Selección, Marcelo Méndez, luego de que este decida dejar su cargo tras el Mundial.

Marcelo Méndez, histórico entrenador del Seleccionado argentino de vóley, decidió ponerle fin a su exitoso paso por el equipo tras el Mundial de Filipinas, y ahora dedicará su tiempo exclusivamente a dirigir al Trentino, flamante campeón de la Superliga italiana de vóley.

Méndez cerró de esta manera una etapa de casi 7 años que tuvo su pico máximo con la medalla de bronce en Tokio 2020. Lo hizo con el equipo jugando un gran vóley en el Mundial de Filipinas, venciendo a todos sus rivales en la zona de grupos y quedando eliminado en octavos de final, donde se cruzó con la campeona Italia, que arrasó, incluso en la final.

El mensaje de la Federación de Vóley Tras la despedida, la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) público un emotivo mensaje en su web oficial: "Allá por el 2019 tuvimos el compromiso de buscar seguir creciendo y el nombre de Marcelo Méndez, con laureles y reconocimiento en todo el mundo, fue el que anhelamos y pudimos concretar. Hoy, siete años después, su ciclo se transformó en uno de los más exitosos de nuestra historia, un ciclo lleno de emociones, pero fundamentalmente con mucho compromiso y trabajo, siempre con la Selección como prioridad".

Argentina Mundial de Vóley La Selección argentina de vóley hizo un gran mundial, pero se cruzó con la campeona Italia. Foto: EFE

Al mismo tiempo, reconocieron que "el paso de Marcelo por la Selección nos remite directamente a esas madrugadas de los Juegos Olímpicos de Tokio con épicas batallas que terminaron con ese festejo desaforado de medalla de bronce contra Brasil. Pero no fue sólo ese hito. En este período hubo un histórico título sudamericano en 2023 en Brasil, también el Panamericano 2019 y destacadas actuaciones en la VNL con clasificación a las finales, Mundiales, World Cup y los Juegos Olímpicos de Paris 2024".