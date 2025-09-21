Fin de una era: Marcelo Méndez cerró su exitoso ciclo como DT de la Selección argentina de vóley

La eliminación de la Selección argentina de vóley en los octavos de final del Mundial Filipinas 2025 ante Italia significó también la despedida de Marcelo Méndez como entrenador. El técnico confirmó la noticia en la transmisión oficial de Volleyball World y se lo comunicó a sus dirigidos en el vestuario del estadio SM Mall of Asia Arena, en Pasay.

Su salida había quedado prácticamente definida meses atrás, cuando aceptó dirigir al Itas Trentino, vigente campeón de la Liga italiana, una de las más competitivas del mundo. El desafío requerirá toda su atención, lo que imposibilitó que siguiera con el doble rol de seleccionador nacional y entrenador de clubes.

El ciclo de Méndez fue, sin dudas, el más exitoso de la historia de la Selección argentina . Bajo su mando (asumió en mayo de 2018), el equipo conquistó la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al vencer 3-2 a Brasil en un partido épico que quedó marcado como una de las gestas deportivas más importantes del deporte nacional.

Con Marcelo Méndez como DT, la Selección argentina de vóley obtuvo la medalla de bronce en Tokio 2020.

Ese logro puso fin a una espera de 33 años desde la primera medalla olímpica obtenida en Seúl 1988 y consolidó a Argentina en la élite del vóley mundial.

En 2023, el equipo volvió a hacer historia al ganar por primera vez el Campeonato Sudamericano en Recife. Con un contundente 3-0 sobre Brasil, rompió una hegemonía que la Verdeamarela mantenía desde la creación del torneo en 1951.

El futuro de Marcelo Méndez

Con grandes logros en su paso por el SADA Cruzeiro de Brasil, donde ganó tres Mundiales de Clubes y siete Sudamericanos de Clubes, y por el Jastrzbski Wgiel de Polonia, con el que obtuvo dos PlusLiga y tres podios en Champions League, Méndez continuará su carrera en el Itas Trentino.

Su legado con la Selección argentina quedará grabado como el de un ciclo histórico que combinó resultados, carácter y una identidad de juego que devolvió al vóley nacional al primer plano internacional.