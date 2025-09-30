¿Sin Enzo Pérez? El nuevo once de River que piensa Gallardo para jugar la "final" contra Racing
El capitán de River no llegaría en condiciones por el profundo corte en la rodilla. Se esperan varios cambios respecto al once que cayó frente a Riestra.
River afrontará el jueves ante Racing un partido de gran trascendencia en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina y lo haría sin su capitán, el mediocampista Enzo Pérez. El futbolista arrastra las secuelas del corte en su rodilla producido en la vuelta del partido ante Palmeiras por la Libertadores y está más afuera que adentro.
Pérez recibió siete puntos de sutura tras el último corte y, aunque su deseo es estar, los riesgos médicos son altos, ya que una posible infección lo dejaría marginado no solo de este partido sino también de lo que resta de la temporada.
Ante esta duda de si estará presente en el partido frente al equipo de Gustavo Costas, Juan Portillo volvería a ocupar un lugar en el mediocampo, como ya lo hizo en la derrota ante Deportivo Riestra.
Por otro lado, el entrenador Marcelo Gallardo, mientras tanto, planea variantes para cortar la mala racha de cuatro caídas consecutivas. Gonzalo Montiel regresará a la titularidad en lugar de Fabricio Bustos y Lautaro Rivero también se metería en el once, con la incógnita de si será por Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz.
Además, Ignacio Fernández y Facundo Colidio pelean por un lugar en el equipo, lo que pondría en duda a Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja, dos jugadores muy cuestionados por los hinchas. River y Racing se enfrentarán por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina el próximo jueves a las 18 en el estadio Gigante de Arroyito.
La posible formación de River Plate para enfrentar a Racing
Entonces el posible once de River ante Racing sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro River, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Nacho Fernández, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja.
