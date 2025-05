El detalle en la carrera de Messi, de Castellanos y de otras estrellas de la Selección: cómo cambió el mapa del fútbol

Probablemente no haga ni falta realizar un análisis detallado, ni profundizar tanto en las estadísticas. Surge casi instantáneamente de la memoria de cada futbolero de nuestro país. Cada vez más jugadores que llegan a la Selección argentina ni siquiera debutaron en la Primera División de nuestro fútbol, como Lionel Messi o el mendocino Valentín Castellanos. Y es más, algunos tampoco nacieron en el país o se fueron de muy chicos a Europa y comenzaron su trayectoria en las inferiores de equipos del viejo continente.

La última prelista del seleccionado nacional, de cara a los encuentros de Eliminatorias Sudamericanas, ante Chile y Colombia, el 5 y el 10 de junio respectivamente, tiene varios ejemplos de esto: Lionel Messi (Barcelona), el caso más emblemático y particular, porque es la gran figura del seleccionado campeón del mundo, Emiliano Martínez (Oxford United), el mendocino Valentín Castellanos (Universidad de Chile), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid) y Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Ninguno de los 6 sumó minutos en el torneo local, por diferentes motivos, o con rutas distintas pero con puntos en común.

El mundo cambió, el mapa del fútbol también

En antiguos seleccionados era casi imposible imaginarse un panorama como el actual. Tomando aleatoriamente un equipo con grandes figuras con presente, en ese momento, en el fútbol europeo, puede graficarse este detalle.

Por ejemplo, en el equipo que representó al país en el Mundial de Estados Unidos en 1994, todos los futbolistas debutaron en la Primera División de la Argentina: Sergio Goycochea (CADU); Sergio Vázquez (Ferro Carril Oeste); José Chamot (Rosario Central); Roberto Sensini (Newell's Old Boys); Fernando Redondo (Argentinos Juniors); Oscar Ruggeri (Boca Juniors); Claudio Caniggia (River Plate); José Basualdo (Villa Dálmine); Gabriel Batistuta (Newell's Old Boys); Diego Maradona (Argentinos Juniors); Ramón Medina Bello (Racing Club); Luis Islas (Chacarita); Fernando Cáceres (Argentinos Juniors); Diego Simeone (Vélez Sasfield); Jorge Borelli (Platense); Hernán Díaz (Rosario Central); Ariel Ortega (River); Hugo Pérez (Racing Club); Abel Balbo (Newell's Old Boys); Leonardo Rodríguez (Lanús); Alejandro Mancuso (Ferro Carril Oeste) y Norberto Scoponi (Newell's Old Boys). Todos, absolutamente todos comenzaron su carrera en una institución de país.

El seleccionado argentino de 1994.

En el resto de las selecciones, hacia adelante en el tiempo, y hacia atrás, la situación es idéntica.

El fenómeno de los europibes

Nacidos en Europa, con sus padres argentinos, o con uno de ellos de nuestro país, varios futbolistas comenzaron su carrera en clubes europeos y deciden representar a la Argentina. Otros, nacieron acá pero sus padres se fueron cuando ellos aún eran niños.

Garnacho, con la de la selección.

Alejandro Garnacho, es el fiel reflejo de esto. Nació en Madrid, habla como un español más, pero que ya es una fija en la lista albiceleste. Nico Paz es otro que nació en España (Tenerife), debutó en Real Madrid y juega en el Como 1907 de Italia. Ambos están llamados a ser el futuro de la selección nacional.

Y a él se suman varios más que están en el radar del entrenador Lionel Scaloni: Matías Soulé (nació en Mar de Plata y juega en la Roma de Italia); Valentín Carboni (nació en Buenos Aires y juega en Inter de Milán) y Enzo Barrenechea (nació en Córdoba y juega en el Valencia de España).