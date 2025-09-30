La fuerte advertencia del DT del Barcelona a Lamine Yamal antes del duelo con el PSG: "No me gusta esto de..."

Lamine Yamal está listo para hacer su debut con Barcelona en la presente edición de la Champions League , ya que la lesión que había sufrido en la última Fecha FIFA con la Selección de España le impidió estar con el equipo en la primera jornada ante Newcastle.

La joya de 18 años ganó rodaje el último domingo, ingresando en el complemento del triunfo 2-1 ante Real Sociedad y mostrándose en gran nivel, lo que parece haberle allanado el camino a recuperar la titularidad para enfrentar nada menos que al campeón defensor, PSG .

En la conferencia de prensa previa al duelo que tendrá lugar este miércoles en el Estadio Olímpico de Montjuic, desde las 16.00 en hora de Argentina, Hansi Flick fue consultado por la posibilidad de volver a contar con Yamal desde el inicio. Y lejos de dejarse llevar por el entusiasmo, decidió hacer un pedido público.

Flick, sobre la vuelta de Lamine "Para mí, exaltar tanto a un jugador no es bueno. Tiene talento y puede llegar muy alto, puede alcanzar niveles más altos, pero tiene que trabajar" pic.twitter.com/zKOCItqbiX

“Esto de súper, súper, no me gusta. Es un jugador excepcional, pero también hay otros de esa condición en el equipo. Tiene 18 años y también se tiene que centrar en trabajar. Para pasar al siguiente nivel, uno o dos escalones más, hay que esforzarse”, lanzó el DT.

Además, remarcó: “No vale solo con el talento. No se trata solo de jugar con el balón, también hay que defender. Es lo que necesitamos de él y de todos los jugadores. Es un gran jugador con el balón y es eso lo que marcará la diferencia”.

Antes de medir fuerzas con PSG, Flick también reconoció la responsabilidad que tiene Barcelona en esta Champions League. “Somos Barça y nos gusta ser considerados favoritos, pero la aventura es larga. El partido de mañana no será fácil y deberemos tener nuestra mejor versión desde el primer segundo de juego”, cerró.