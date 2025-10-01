La tajante sentencia del DT del Chelsea sobre la actuación de Garnacho en el 1-0 ante Benfica: "Lo hizo muy..."

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, se refirió al gran partido del Bichito en la victoria por la mínima ante los lusos por la segunda fecha de la Champions.

Luego de caer en la primera fecha frente al Bayern Múnich por 3-1, el Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho sumó sus primeros tres puntos en esta nueva edición de la Champions League. Los Blues sufrieron más de la cuenta en Stamford Bridge, pero se impusieron por la mínima ante el Benfica de Otamendi, con un gol en contra de Richard Ríos.

En un partido donde no tuvieron muchas situaciones de gol a su favor, la gran figura del conjunto londinense fue el Bichito, quien siempre se mostró desequilibrante por la banda y provocó algunas grietas en la defensa de los lusos. Es por ello que tras el final del partido, Enzo Maresca, DT de los Blues, llenó de elogios al extremo de 21 años por su gran rendimiento dentro del campo de juego.

La tajante sentencia del DT del Chelsea sobre la actuación dentro Alejandro Garnacho “Hoy arrancamos con Garnacho, que probablemente haya sido su primer partido como titular, Facu Buonanotte, que jugó un rol importante. Eso hace que haya sido importante ganar el partido de esta noche, son jugadores que son nuevos con nosotros. Garnacho lo hizo muy bien, no sólo con la pelota, sino defensivamente. Lo hizo muy bien con la presión. En el último tercio tiene libertad para ir en el uno contra uno, es su decisión. También es importante que entre al área, ahí llegan los goles”, sentenció el italiano en diálogo con TNT Sports.

La palabra de Garnacho tras la victoria del Chelsea A pesar de que no fue elegido el MVP por parte de la Champions, Alejandro Garnacho habló con los medios y se refirió a la posibilidad de comenzar a ser el extremo izquierdo titular del Chelsea: “Siempre estoy listo para jugar cuando me toque, ya sea desde el banco o como titular, hoy me pidió que trabaje y que intente en el mano a mano, y eso es lo que traté de hacer”, lanzó.